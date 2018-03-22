تخرج 13 ألف طالباً وطالبة من جامعة الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تخرج أمس الأربعاء ١٣٧٦٤ طالبا وطالبة، من جامعة الطائف يمثلون الدفعة الرابعة عشرة من خريجي الجامعة.

ونظم مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أمس احتفالا تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية، وشهد حضوراً كبيراً من آباء وأمهات الخريجين.

ورفع مدير جامعة الطائف، في كلمته خلال الاحتفال، باسم منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها وأولياء أمورهم، آيات الشكر والتقدير والتهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة تخرج دفعة جديدة من شباب الوطن.

وأكد الدكتور زمان أن الطلاب الخريجين يمثلون جيل الرؤية والتحول، الذي تعول عليه المملكة الكثير لصناعة تحول حقيقي نحو حياة أفضل في ضوء رؤية لوطن طموح، مجتمعه حيوي، واقتصاده مزدهر.

وأعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، النتيجة العامة لخريجي الدفعة الرابعة عشرة من خريجي الجامعة للعام الجامعي ٣٨/ ١٤٣٩.

وأوضح الدكتور السواط أن العدد الإجمالي لخريجي الدفعة بلغ ١٣٧٦٤ طالباً وطالبة، منهم ٩٠٠ خريج بدرجة الماجستير، و١٢٧٩٠ خريجاً بدرجة البكالوريوس، ٧٤ خريجاً من الحاصلين على درجة الدبلوم دون الجامعي.

وبين أن عدد الطالبات الخريجين بالدفعة الرابعة عشرة بلغ ٧٩٨٦ طالبة، فيما بلغ عدد الخريجين ٥٧٧٨ خريجة، مشيراً إلى أن عدد الخريجين من الطلاب السعوديين بلغ ١٣٥٤١ خريجاً وخريجة، بينما بلغ عدد الخريجي من غير السعوديين ٢٢٣ خريجاً وخريجة.