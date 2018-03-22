بالصور..بلقيس تظهر حملها في أحدث جلسة تصوير

نورة الشهري (صدى):

ظهرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، في أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة مخملية أنيقة.

وارتدت بلقيس فستانًا ذا أكمام متوسطة الطول، مرتدية مجموعة من الإكسسوارات الأنيقة.

كانت بلقيس قد أعلنت عن دخولها بفترة إستراحة بسبب إجازة الأمومة على أن تعود بعد رمضان المقبل.

وبعد الأخذ والردّ كثيراً حول موعد ولادتها تكون بلقيس قد كشفت بطريقة غير مباشرة عن الموعد حيث أنه بات من المؤكد انها ستلد في أبريل المقبل.