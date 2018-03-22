عالم متخصص ينبه المواطنين إلى خطورة المنشط الجنسي ” ملتي ماكا “

متابعات(صدى):

نصح عالم متخصص في أبحاث المسرطنات المواطنين بعدم استخدام المنشطات الجنسية “ملتي ماكا”.

وطالب الدكتور فهد الخضيري، عضو اللجنة الوطنية للطب البديل والعالم المتخصص في أبحاث المسرطنات، المواطنين بعدم تصديق الإعلان الخاص بحبوب “ملتي ماكا”، المنشطة جنسياً ، واصفاً إياه بالكاذب.

وغرد الخضيري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس “يتم حالياً التسويق لحبوب مالتي ماكا وللأسف الإعلان غير صادق وفيه مبالغة كبيرة وتهويل إلى درجة الكذب! فلا تصدقوا ذلك الإعلان”.

وأضاف عضو اللجنة الوطنية للطب البديل، “ملتي ماكا” منشط خفيف لبعض وظائف الجسم مثل بعض المنشطات وله آثاره الجانبية مثل أي منشط فلا يخدعوك”.