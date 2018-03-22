عضو شورى يصف القضاة بـ ” خريجي الثانوية أصحاب المعدلات الضعيفة “
وصف عضو مجلس الشورى عبدالله الجغيمان تقرير وزارة العدل بأنه مجرد أمنيات ووعود لا أداء وإنجاز.
وانتقد الجغيمان القضاة واصفا إياهم بأنهم مجرد ” خريجي المرحلة الثانوية أصحاب المعدلات الأقل والضعيفة، الذين لم تقبلهم سوى كليات الشريعة والقانون ” بحسب الحياة.
كان عدد من أعضاء المجلس، قد وجهوا الانتقادات لوزارة العدل، بسبب عدم تطوير المحاكم وكتابات العدل، مشيرين إلى أنه حين النزول إلى أقرب محكمة أو كتابة عدل يكون الوضع أسوأ مما يتصوره العقل.
س[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة
اول مرةاحس ان مجلس الشورى قال شيء صحيح !
اغلبية من يقدم على كليات الشريعة هم اصحاب المعدلات المتدنية والتي من المستحيل ينقبل في تخصص اخر وهذا ملموس ومعروف لدى الجميع اي شخص ماينقبل في الجامعةيقال له روح كلية الشريعه وللاسف مسماها بين الناس ( جامعة من لا جامعة له )
مع ان الشريعة من التخصصات التي من المفترض لا يدخلها الا اصحاب المعدلات المرتفعه ومن حفظة كتاب الله
زائر[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 1 ساعة
الكليات الشرعيه و القانونيه تقبل خريجي الثانويه من المترديه والنطيحه لسد حاجة وزارة العدل من الكتاب الشرعيين و القضاه بالواسطه الذين يظهرون عقد النقص علي فئات المجتمع و التكبر والرياء صفه مشتركه .
الشاعر[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 57 دقيقة
لكن انت يالجغيمان
ماهي شهادتك وماذا قدمت للوطن والمواطن؟
ابو شناق[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 25 دقيقة
قرقر كتيييييييييييييييييييير