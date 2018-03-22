عضو شورى يصف القضاة بـ ” خريجي الثانوية أصحاب المعدلات الضعيفة “

علي القحطاني (صدى):

وصف عضو مجلس الشورى عبدالله الجغيمان تقرير وزارة العدل بأنه مجرد أمنيات ووعود لا أداء وإنجاز.

وانتقد الجغيمان القضاة واصفا إياهم بأنهم مجرد ” خريجي المرحلة الثانوية أصحاب المعدلات الأقل والضعيفة، الذين لم تقبلهم سوى كليات الشريعة والقانون ” بحسب الحياة.

كان عدد من أعضاء المجلس، قد وجهوا الانتقادات لوزارة العدل، بسبب عدم تطوير المحاكم وكتابات العدل، مشيرين إلى أنه حين النزول إلى أقرب محكمة أو كتابة عدل يكون الوضع أسوأ مما يتصوره العقل.