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رجل يغري الفتيات بالألعاب ويغتصبهن

رجل يغري الفتيات بالألعاب ويغتصبهن
الرباط(صدى):

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في المغرب، إصدار عقوبة السجن 8 سنوات على مواطن فرنسي، بتهمة اغتصاب فتيات، مع دفعه تعويضًا لإحدى الضحايا 3 آلاف دولار.

ويستغل المتهم الفتيات الفقيرات ويغريهن ببعض اللعب والطعام أو بضع دراهم، وتم ضبطه متلبسًا في يناير الماضي، وحاصر الأهالي منزله وهو بداخله وبرفقته 3 فتيات سنهن أقل من 12 عامًا، إلى حين حضور الشرطة التي قامت باعتقاله.

وتعتبر رئيسة جمعية ” قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية ” أن الحكم جيد مقارنة بالأحكام التي كانت تصدر سابقًا في مثل هذه القضايا، مؤكدة أن الجمعية ستقوم باستئنافه للمطالبة برفع العقوبة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2628 ] نشر منذ 1 ساعة

وش هالحكم السخيف ..

المفترض أن العقوبة لا تقل عن الأعدام ..

[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 26 دقيقة

هؤلاء هم اوسسسسخ البشر وانجسهم

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