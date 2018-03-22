رجل يغري الفتيات بالألعاب ويغتصبهن

الرباط(صدى):

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في المغرب، إصدار عقوبة السجن 8 سنوات على مواطن فرنسي، بتهمة اغتصاب فتيات، مع دفعه تعويضًا لإحدى الضحايا 3 آلاف دولار.

ويستغل المتهم الفتيات الفقيرات ويغريهن ببعض اللعب والطعام أو بضع دراهم، وتم ضبطه متلبسًا في يناير الماضي، وحاصر الأهالي منزله وهو بداخله وبرفقته 3 فتيات سنهن أقل من 12 عامًا، إلى حين حضور الشرطة التي قامت باعتقاله.

وتعتبر رئيسة جمعية ” قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية ” أن الحكم جيد مقارنة بالأحكام التي كانت تصدر سابقًا في مثل هذه القضايا، مؤكدة أن الجمعية ستقوم باستئنافه للمطالبة برفع العقوبة.