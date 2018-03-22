النعناع وقشر الليمون للقضاء على رائحة القدم

نيودلهي(صدى):

يرغب الكثيرون في القضاء على مشكلة رائحة القدم والحذاء الكريهة، فعلى الرغم من الحرص على نظافة الأحذية والجوارب إلا أنه لامفر من إلحاق الرائحة الكريهة لبعض الأحذية خاصة في فصل الصيف مع تعرق القدم.

وبحسب موقع ” بولد سكاي ” الهندي المعني بالشؤون الصحية، فهناك طريقة فعالة يمكنها التصدي لمشكلة الرائحة الكريهة بدون حاجة لاستخدام مستحضرات العناية بالبشرة ولا تحتاج إلى تكلفة عالية.

وتتلخص الطريقة الفعالة في استخدام النعناع، وقشر اللليمون، حيث يتم خلطهما معا إضافة إلى حبيبات الشاي.

ويوضع الخليط في الحذاء ويتم تركه من فترة الليل إلى النهار، وسيتم القضاء عل الروائح الكريهة نهائيًا.