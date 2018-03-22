مؤلف بريطاني: ” الأمير تشارلز تآمر مع خليلته للخلاص من ديانا “

لندن(صدى):

في تعليق صادم منه عن فشل زواج الأمير تشارلز من الأميرة ديانا في بريطانيا، كشف توم باور المؤلف البريطاني معلومات جديدة.

وقال المؤلف البريطاني توم باور: ” لقد تآمر الأمير تشارلز مع خليلته كاميلا لتلطيخ سمعة الأميرة ديانا “.

وأكد باور، أن هناك أحداث عدة وقعت قبيل انهيار العلاقة بين الزوجين كان من أبرزها علاقة الأمير بخليلته كاميلا.