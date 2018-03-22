مؤلف بريطاني: ” الأمير تشارلز تآمر مع خليلته للخلاص من ديانا “
في تعليق صادم منه عن فشل زواج الأمير تشارلز من الأميرة ديانا في بريطانيا، كشف توم باور المؤلف البريطاني معلومات جديدة.
وقال المؤلف البريطاني توم باور: ” لقد تآمر الأمير تشارلز مع خليلته كاميلا لتلطيخ سمعة الأميرة ديانا “.
وأكد باور، أن هناك أحداث عدة وقعت قبيل انهيار العلاقة بين الزوجين كان من أبرزها علاقة الأمير بخليلته كاميلا.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2962 ] نشر منذ 2 ساعتين
السيره ذي متى تنفض-
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3777 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يظهر الحق… وياخذ حقها مسكينه .. 💔😢
ابو شناق[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 1 ساعة
قرقر كتييييييييييييييير
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 10 دقائق
حتى متى
كل ما نكتب رد بكل ادب وذوق
يتم حجبه مسحة ومسح عدد مشاركاتي التي فاقت اربعة الاف
لكي ارجع للمرحلة ابتدائي وانا في الثانوية
بصراحة شيئ مقرف مخزي لا يشرف
يتساوى الموت والحياة
عند الحر اما الذي بلا كرامة
فلا اسف عليه