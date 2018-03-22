بيرس مورجان يوجه سؤال ناري إلى ” زوكربيرج ” مؤسس ” زوكربيرج “

متابعات(صدى):

علق إعلامي عالمي على خسارة مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مبلغ 43 مليار دولار بسبب فقد الثقة فيه بعد خرق المعلومات وحملة الانتخابات الأمريكية.

وقال الإعلامي البريطاني بيرس مورجان: “عزيزي مارك لقد تطلب الأمر منك 20 سنة لبناء سمعتك، لكنه استغرق 5 دقائق فقط لتدميرها، لماذا؟”.

وكان مارك قد خسر مبلغ 43 مليار دولار بسبب فقد الثقة فيه بعد خرق المعلومات وحملة الانتخابات الأمريكية الأخيرة وذلك رغم عمله لمدة 20 عاما على مشروعه “فيسبوك”.