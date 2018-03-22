استئصال ورم من كبد طفل عمره يومين ببيشة

علي العنزي(صدى):

نجح جراحو الأطفال بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إزالة ورماً من كبد طفل عمره يومين، كان محولاً من مستشفى رنية، إثر معاناته من صعوبة في التنفس.

وأوضحت صحة بيشة أنه تبين بعد الكشف على الطفل وجود ورم في البطن يضغط على الحجاب الحاجز، إذ كشفت الأشعة المغناطيسية وجود ورم على الكبد، وقرر الفريق الطبي إجراء جراحة تم خلالها استئصال الورم من الكبد، الذي يبلغ طوله 14 سنتيمتراً بعرض 6 سنتيمترات، وتكللت الجراحة بالنجاح.

ونقل الطفل بعدها إلى وحدة حديثي الولادة، وبقي منوماً فيها لمدة أسبوع تماثل خلالها إلى الشفاء، وغادر المستشفى بصحة جيدة. وأظهر فحص الأنسجة استئصال الورم بالكامل، ولا يوجد ما يستدعي العلاج الكيماوي الإضافي.