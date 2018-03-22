قصة شاب سعودي كرمه مجلس نواب الأردن لهذا السبب!
استخدم شاب سعودي، موقع “سناب شات” في تصوير بعض المناطق الخلابة في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو ما دفع مجلس النواب في الأردن إلى تكريمه.
وطالب أحد أعضاء المجلس بتكريمه من قبل السياحة الأردنية بعدما جذب أكثر من 100 ألف سائحٍ سعوديٍ للمنطقة وإدراجها ضمن خارطة السياحة بالأردن.
وتداولت مقاطع للشاب بشكل واسع في الأردن ، مما جعل كثير من الشبكات الإخبارية والصحف تتناقلها.
والشاب المشار إليه هو عبدالحكيم الخليوي من منطقة الجوف، وقد عُرف عنه منذ سنوات نقل وتصوير الطبيعة بمحتوى متميز عبر حسابه في “سناب شات” ، وتجسد هذا من عشقه وولعه في البر والمكشات.
N&7M2[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 1 ساعة
فرحان يعني : هذا بدل ماتصور المناطق الجميلة في بلدك وتنتشرها تروح تصور المناطق الجميلة والسياحية في بلد غير بلدك وتنشرها وتشجع الناس على زيارتها هذي هي الوطنية ؟ راجع نفسك وامسحها وصور داخل بلدك
تميم[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل
فعله مميز
زائر[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 39 دقيقة
للاسف الشعب الاردني غير مضياف و حمقي مع دول الجوار .
كان زمان[ عدد التعليقات: 2628 ] نشر منذ 32 دقيقة
والله صدقت يا زائر ..
شرسين وحمقى وربما حاقدين مع الزائرين السعوديين وتلاحظها من عند المنافذ الحدودية التعامل بعنف وشراسة ومسلسل طاش ماطاش سوى حلقه لهذا الموضوع ..