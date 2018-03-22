 قصة شاب سعودي كرمه مجلس نواب الأردن لهذا السبب!

علي العنزي(صدى):

استخدم شاب سعودي، موقع “سناب شات” في تصوير بعض المناطق الخلابة في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو ما دفع مجلس النواب في الأردن إلى تكريمه.

وطالب أحد أعضاء المجلس بتكريمه من قبل السياحة الأردنية بعدما جذب أكثر من 100 ألف سائحٍ سعوديٍ للمنطقة وإدراجها ضمن خارطة السياحة بالأردن.

وتداولت مقاطع للشاب بشكل واسع في الأردن ، مما جعل كثير من الشبكات الإخبارية والصحف تتناقلها.

والشاب المشار إليه هو عبدالحكيم الخليوي من منطقة الجوف، وقد عُرف عنه منذ سنوات نقل وتصوير الطبيعة بمحتوى متميز عبر حسابه في “سناب شات” ، وتجسد هذا من عشقه وولعه في البر والمكشات.