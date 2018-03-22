سيدة تقتل ابنة زوجها لتناولها العشاء بدون إذنها

القاهرة(صدى):

قامت سيدة مصرية بقتل ابنة زوجها البالغة من العمر 5 سنوات، بمساعدة الأب ، بسبب تناولها العشاء دون إذنها.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغاً بالعثور على جثة طفلة أسفل كوبري، وبالانتقال والفحص تبيّن أن الجثة لطفلة، ملفوفة بقطعة من القماش، وبها إصابات عبارة عن آثار حروق وسحجات بالظهر والذراعين وتجمّع دموى بالعينين، وتم نقلها إلى المشرحة.

ومن خلال النشر عن الجثة بأوصافها بمواقع التواصل الاجتماعى، وردت معلومات إلى فريق البحث بتعرّف أحد المواطنين على صورة الطفلة.

وتم التوصّل إلى أن المجني عليها تقيم طرف والدها صاحب محل علافة، وزوجته الثانية ،مشرفة بمدرسة بالمقطم، ودلت التحريات على أن وراء الجريمة والد القتيلة وزوجته، تحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.