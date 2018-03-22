القحطاني: قطر ستعود ذليلة لجارتها السعودية

علي القحطاني (صدى):

قال سعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي السعودي، إن قطر ستعود ذليلة لجارتها السعودية، لحفظ ماء وجهها، وإن الأزمة القطرية أصغر من أن يتم ذكرها خلال زيارة ولي العهد محمد بن سلمان، لبريطانيا وواشنطن.

وأوضح مستشار الديوان الملكي، أنه سيأتي الصغير صاغرًا للرياض، بأي حجة يحاول من خلالها حفظ ما تبقى من ماء وجهه، سيحب الخشوم ويطلب السماح ويقسم الأيمان أنه ما راح يتعودها، سيطلب بخضوع إرجاع جزيرته المعزولة، إلى شبه جزيرة، فهل يكون استقباله بـيا دليم قل له هلا، وجواب طلبه بـما ينسينا الخطا حب الخشوم؟، وجاء ذلك عبر تغريدة له على تويتر.