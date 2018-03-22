” فهد الثقافي” يكرم الفائزين بجوائز” الفرق الاستعراضية “

نورة الشهري (صدى):

اختتمت مساء أمس الأول الثلاثاء فعاليات مهرجان الفرق الاستعراضية، الذي نظمه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض على مدى 3 أيام، بمشاركة 29 فرقة استعراضية، و16 مدرسة، في حفلة حضرها المدير التنفيذي لمركز الملك فهد الثقافي بالرياض إبراهيم الجابر، الذي كرم الفائزين نيابة عن المشرف العام على المركز محمد السيف.

وتم خلال الحفلة الإعلان عن الفائزين في فروع المسابقة، وأعلن الفنان علي إبراهيم رئيس لجنة التحكيم لقسم الفرق الاستعراضية نتائج الفرق الفائزة ‏فيما أعلنت رئيسة لجنة التحكيم لعروض المدارس ‏خلود العمر أسماء الفائزين من المدارس وهم خلود صباحي ومحمد التميمي وشهد الغريب وسجى البارقي وصالح الدوسري وليان السديس وعايد النفيشي ولانا القحطاني وجوري الجهيمي وإيلاف الزهراني.