  • الخميس 22

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. أب يضع الكلور في لبن ابنه الرضيع انتقاماً من زوجته

أب يضع الكلور في لبن ابنه الرضيع انتقاماً من زوجته

أب يضع الكلور في لبن ابنه الرضيع انتقاماً من زوجته
القاهرة(صدى):

في واقعة أذهلت الجميع، وضع أب مصري مادة الكلور في اللبن لابنه الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر ،بغرض الانتقام من زوجته.

وورد بلاغا للشرطة من إحدى المستشفيات بوفاة طفل إثر تناوله مادة سامة، وبتوقيع الكشف عليه تبين تناول الرضيع مادة الكلور السام.

وبالتحريات اتضح أن والد الطفل، تخلص منه بإعطائه مادة الكلور، بسبب خلافات مع زوجته، وتم ضبط المتهم، وحُرّر المحضر اللازم، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 27761 ] نشر منذ 52 دقيقة

‏واحد مسك ولده يدخن !
‏قال له :
‏ من متى تدخن ؟!😠

‏قال له :
‏ من يوم شفتك طالع من غرفة الخدامة 😉

‏قال له :
‏ عليك بـ الدنهل تراه ممتاز🤣🤣🤣

‏ههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1562 ] نشر منذ 24 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل فيه
ذا مو أب ذا حيوان

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 8 دقائق

اهب الله يهبيك هذا ودكم يسقونه سم فيران

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *