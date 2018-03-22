أب يضع الكلور في لبن ابنه الرضيع انتقاماً من زوجته

القاهرة(صدى):

في واقعة أذهلت الجميع، وضع أب مصري مادة الكلور في اللبن لابنه الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر ،بغرض الانتقام من زوجته.

وورد بلاغا للشرطة من إحدى المستشفيات بوفاة طفل إثر تناوله مادة سامة، وبتوقيع الكشف عليه تبين تناول الرضيع مادة الكلور السام.

وبالتحريات اتضح أن والد الطفل، تخلص منه بإعطائه مادة الكلور، بسبب خلافات مع زوجته، وتم ضبط المتهم، وحُرّر المحضر اللازم، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.