أب يضع الكلور في لبن ابنه الرضيع انتقاماً من زوجته
في واقعة أذهلت الجميع، وضع أب مصري مادة الكلور في اللبن لابنه الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر ،بغرض الانتقام من زوجته.
وورد بلاغا للشرطة من إحدى المستشفيات بوفاة طفل إثر تناوله مادة سامة، وبتوقيع الكشف عليه تبين تناول الرضيع مادة الكلور السام.
وبالتحريات اتضح أن والد الطفل، تخلص منه بإعطائه مادة الكلور، بسبب خلافات مع زوجته، وتم ضبط المتهم، وحُرّر المحضر اللازم، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27761 ] نشر منذ 52 دقيقة
واحد مسك ولده يدخن !
قال له :
من متى تدخن ؟!😠
قال له :
من يوم شفتك طالع من غرفة الخدامة 😉
قال له :
عليك بـ الدنهل تراه ممتاز🤣🤣🤣
ههههههههههههههههههههههههههه
ابراهيم تركي العتيبي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله ينتقم منك وش ذنب الطفل
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1562 ] نشر منذ 24 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل فيه
ذا مو أب ذا حيوان
دمعة بعير[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 8 دقائق
اهب الله يهبيك هذا ودكم يسقونه سم فيران