سيدة عادت للحياة من جديد تؤكد: ” الموت هو البداية “

بكين(صدى):

أكدت امرأة صينية أنها لم تعد تخاف الموت، فهي أصبحت على يقين بأن الوفاة لا تعني النهاية، وإنما هو البداية فقط.

وتحدثت المرأة عن تجربتها بعدما عادت من غيبوبة عميقة، مؤكدة أن الحادث غير حياتها وتصوراتها، قائلة : “بعد أن فقدت الوعي ودخلت في غيبوبة انفصلت الروح عن جسدي “.

وأضافت : ” رأيت جسد ميت وروح، وتوجهت الروح نحو نفق فيه مخلوقات أخرى ” مشيرة إلى أنها كانت تشعر بحبهم وكانوا يهدئونها معنويا وأنها ستعود إلى جسدها ثانية .