رجل يساعد زوجته على الزواج من عشيقها

نيودلهي(صدى):

في موقف غريب لم نشهده أو نسمع عنه من قبل، قام رجل هندي بمساعدة زوجته على الزواج من عشيقها ليعيش الثلاثة حياة سعيدة.

وتفصيلا قرر رجل هندي يبلغ من العمر 28 عامًا، الزواج من إحدى فتيات قرية مجاورة لقريته بالولاية الهندية في إطار اتفاقية بين عائلتي الزوجين، وأقيم الزفاف، وخلال الأيام الـ6 الأولى من الزواج كان كل شيء على ما يرام حتى قدوم 3 رجال من قرية العروس لزيارة العروسين.

وبعد الزيارة غادر اثنان من الثلاثة وتبقى شخص واحد منهم داخل المنزل برفقة العروس، وعند استفسار أهالي القرية عن قرابة هذا الشخص للعروس تبين أنه ابن عمها، الأمر الذي دفعهم إلى مهاجمة المنزل والاعتداء على ابن عم العروس.

وتجمع الأهالي للاعتداء على عشيقها، لكن خرجت العروس واعترفت بحبها لابن عمها ورفض أهلها زواجها منه وإجبارهم لها على الزواج من الآخر رغم رفضها له، فلم يكن أمامها خيار سوى الاستمرار في علاقتها مع عشيقها سرًا.

وتعتبر تلك الواقعة جريمة كبيرة في القوانين الريفية بالهند قد تصل عقوبتها للإعدام، ولكن عند معرفة الزوج بتفاصيل العلاقة بين زوجته وعشيقها قرر السماح لهما بالزواج.

ويقول الزوج المضحي : ” كان يجب علي اتخاذ هذا القرار، فعدم مواجهة الأمر كان يعني تدمير حياة 3 أشخاص وهذا هو الحل الوحيد للعيش سوياً حياة سعيدة برفقة بعضنا البعض “.