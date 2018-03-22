الصحافة الألمانية تشيد بمدى قوة وتأثير ولي العهد في الشرق الأوسط

علي القحطاني (صدى):

بمجرد أن خطت قدما الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحدثت الصحف الدولية ووسائل الإعلام العالمية عن تأثير وقوة سمو ولي العهد في المنطقة خلال الفترة القصيرة الماضية.

بداية، لفتت الصحف الألمانية الصادرة إلى أن ولي العهد يدشن صفحة جديدة في تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية.

وكتبت صحيفة “دي تسايت” الأسبوعية تحت عنوان “ترمب يشكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان” أن الزيارة ستسفر عن اتفاقات تجارية واقتصادية لها وزن وتخدم مشاريع المملكة انطلاقا من رؤية 2030 التي تشكل انطلاقة متطورة للسعودية في القرن الجديد.

كما كتبت “زود دويتشيه تسايتونج” وهي من كبريات الصحف اليومية الألمانية، يوم وصول الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن قائلة: بحسب قول ولي العهد للتلفزيون الأمريكي، فإن السعودية لا ترغب في امتلاك القنبلة النووية ولكن بدون شك إذا تمكنت إيران من تصنيع القنبلة النووية فسنواجه ذلك في أسرع وقت ممكن.

وعلقت صحيفة “دي فيلت” اليومية الصادرة في هامبورج، على الزيارة بأن الأمير محمد بن سلمان جاء إلى واشنطن حاملا ملفات التطوير والإصلاح في المملكة، ووصفت ولي العهد بأنه من أقوى الشخصيات السياسية في الشرق الأوسط ذات الدور المؤثر على المسار السياسي في المنطقة.

ولفتت الصحيفة في مقالها إلى أن الأمير محمد بن سلمان مهتم بإعطاء الفرصة للمرأة السعودية في مجالات عديدة، مؤكدة أنه يتحرك بخطوات سريعة في طريق التطوير والإصلاح.