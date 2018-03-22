أعضاء شورى يطالبون بتأمين طبي للقضاة

عادل الحربي (صدى):

طالب أعضاء مجلس الشورى وزارة العدل بتوفير تأمين طبي للقضاة، مؤكدين على أهمية البت في قضايا بعض المحاكم التي تم دمجها مع محاكم أخرى في الفترة الماضية.

وفي سياق آخر طالبت اللجنة القضائية بتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة، وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنهاء المدونات القضائية لتوحيد المفاهيم والمبادئ القضائية.

وأشاد الأعضاء بما حققته وزارة العدل في مجال الخدمات الالكترونية، وأيضًا خدماتها للمرابطين في الحد الجنوبي.