لاعبو المنتخب الفرنسي يحتفلون بعيد ميلاد جريزمان

نواف السالم(صدى):

في مشهد جمالي عالي يدل على مدى التعاون، قام لاعبو المنتخب الفرنسي مساء الأربعاء، بالاحتفال بعيد ميلاد النجم أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك على هامش معسكر منتخب الديوك استعدادا لمواجهتى كولومبيا وروسيا الوديتين.

وكان اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان أكمل عامه الـ 26، حيث ولد فى 21 مارس عام 1991 فى مدينة ماكون الفرنسية، ويعيش نجم الروخى بلانكوس تألقا كبيرا مع فريقه، الأمر الذى جعل كبار أندية أوروبا تتهافت على ضمه أمثال برشلونة وريال مدريد بجانب مانشستر يونايتد الإنجليزي

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهتى كولومبيا غدا الجمعة، وأمام روسيا يوم الثلاثاء المقبل فى إطار الاستعداد لخوض غمار كأس العالم روسيا 2018.