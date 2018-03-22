تجربة تعيد البصر في 45 دقيقة

واشنطن(صدى):

في تجربة رائدة يستخدم فيها الخلايا الجذعية لإعادة نمو الخلايا المسؤولة عن الرؤية التفصيلية في العين، استطاع عدد كبير من المرضى استعادة بصرهم.

وتستغرق عملية زراعة الخلايا الجذعية أقل من 45 دقيقة تحت تأثير المخدر الموضعي، وتنطوي العملية على أخذ خلية جذعية جنينية واحدة ويتم حقنه عبر شق صغير في العين، ويدعي الباحثون أنه يحل محل الخلايا المعطلة.

وتمكن رجل في الثمانينات من عمره وامرأة في الستينات، من القراءة مرة أخرى بعد هذا الإجراء الطبي الأول من نوعه، حيث كانا يعانيان من ضعف بصري حاد يؤدي إلى العمى.

وتحسن البصر لديهم بشكل كبير بعد سنة من الخضوع للعلاج بالخلايا الجذعية عن طريق زراعتها في شبكية العين.

وتقدم هذه التجربة الرائدة التي أجريت في مستشفى مورفيلدز للعيون، الأمل في علاج المرض الذي يصيب 600 ألف بالغ في المملكة المتحدة، وأقل من مليوني شخص في الولايات المتحدة.