وسائل إعلام عالمية: كاسياس يقترب من التوقيع للنصر السعودي

ماجد محمد(صدى):

أكدت عدد من وسائل الإعلام العالمية، أن الدولي المخضرم الإسباني حارس ريال مدريد السابق وبورتو البرتغالي الحالي “كاسياس” يقترب من الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي ضمن صفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت أن إيكر كاسياس دخل في دائرة الترشيحات للذهاب لـ”العالمي” بعد انتهاء عقده مع الفريق البرتغالي المقرر نهاية الموسم الحالي.

وفي هذا الصدد، أكدت صحيفة سبورت أن عرض النصر البالغ قيمته 2.5 مليون يورو في السنة قد يغير مسار كاسياس صاحب الـ36 عاماً الذي كان يرغب في الاعتزال نهاية الموسم.

فيما أكدت صحيفة أخرى على صحة الأنباء التي ترددت عن رغبة النصر في التعاقد مع كاسياس مقابل 2.5 مليون يورو بموجب عقد يمتد لموسمين.

وقال مصدر إن إدارة النادي تضع خيار الحارس العربي أولا، وذلك بسبب عامل اللغة وسهولة التواصل مع اللاعبين.