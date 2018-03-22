طالب بالثانوية يبلغ طوله متران ونصف!

علي العنزي(صدى):

أثار طالب فارع في الطول بمدرسة ثانوية في محافظ الحائط التابعة لمنطقة حائل، حيرة وجدلا واسعا خلال اختبار القدرات في إحدى قاعات المدرسة.

ودخل الطالب عبدالعزيز الرشيدي، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، وظن في بادئ الأمر أنه من الأساتذة أو المشرفين على الاختبار، قبل أن يؤكد لهم أنه زميل لهم وفي نفس مرحلتهم وعمره لا يتجاوز 17 عاما.

وأكد الطالب أنه جاء من ثانوية أنبوان لأداء الاختبار، ويبلغ طول الرشيدي مترين ونصف، وأكد أنه يتعرض لبعض المواقف بسبب طوله مقارنة بزملائه، وأنه يعاني أثناء ركوب السيارة ودخول المنزل، وبات يحظى بشعبية في محيطه وتنهال عليه طلبات التقاط الصور معه ومازال يدرس بالصف الثاني الثانوي.