بعد 19 عاما..ورقة نقدية تفك لغز فتاة مفقودة

واشنطن(صدى):

قبل 19 عاما ، خرجت فتاة أمريكية من منزلها لشراء آيس كريم، ولم تعد مرة أخرى، حيث اختفت اختفاءً تاما ولم تبق سوى دراجتها موجودة خلف المنزل.

وبحسب ” ديلي ميل ” ، وجدت ورقة دولار الاسبوع الماضي مكتوب عليها بخط يد الفتاة: ” أنا على قيد الحياة ، أنا مختطفة، اسمي ميكيل بيغز “، وقد تم تقديمها إلى الشرطة.

وتحقق الشرطة الأمريكية مؤكدة أن هذه الأدلة الجديدة تعطي أمل في إمكانية العثور على الفتاة خلال الأيام المقبلة، حيث تم تحديد المكان المتواجدة فيه.