بالفيديو..بطل بالحد الجنوبي يروي كيفية نجاته من الموت بأعجوبة

تركي السالم(صدى):

كشف النقيب لافي البلوي، قصة تعرضه للإصابة خلال تواجده بالحد الجنوبي للدفاع عن حدود المملكة، وكيفية نجاته من الموت.

وقال النقيب بالقوات الملكية البرية البلوي، في لقاءه ببرنامج ” فرسان الحزم ” ، إن زملائه كانوا في مواجهة مع العدو وتمكنوا من التصدي لهم، لكنهم طلبوا الدعم، مشيرًأ إلى أنه تحرك بمجموعته على الفور وجرت اشتباكات مع العدو حتى الفجر.

وأوضح البلوي أنه أصيب برصاصة اخترقت أعلى الفك، ثم خرجت وأصابت كتفه، مؤكدًا أنه في تلك اللحظة نطق الشهادتين ولم يكن منتظرًا أن يصبح على قيد الحياة مرة أخرى.

ويتلقى البلوي العلاج حاليا في أحد مستشفيات ” ميونيخ ” الألمانية، ويؤكد أنه يشتاق للعودة مجددًا للحد الجنوبي لتقديم الدعم وتأدية واجبه.

وتستمر فترة علاج النقيب البطل لمدة عام ونصف يجري خلالها مجموعة من العمليات، أجرى منها واحدة إلى الآن.