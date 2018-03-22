التشكيل المثالي لنجوم خارقين في الدوري الإنجليزي.. “صلاح” في الصدارة

نواف السالم(صدى):

نشر موقع “squawka” الإنجليزي، قائمة بأفضل 11 لاعبا حققوا تطور في مستواهم خلال هذا الموسم من الدوري الإنجليزي.

وجاء اللاعب محمد صلاح، جوكر فريق ليفربول الإنجليزي متصدرا لهذه القائمة وذلك نظرا لما حققه خلال الموسم الحالي 2017/2018.

وأكد الموقع أن محمد صلاح فى أول مواسمه مع ليفربول يقدم مستوى أفضل من أى لاعب آخر فى الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، وعند مغادرة كوتينيو تحمل المزيد من المسئولية كما أصبح قدوة إيجابية للشباب بشكل لا يصدق سواء فى مصر أو إنجلترا، وجاء التشكيل كالتالى..

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: كيميتش، سكرينيار، صامويل أومتيتى، فيليب ماكس.

خط الوسط: جورجينهو، فيرناندينيو.