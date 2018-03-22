في أول ظهورمنذ 62 عاما.. قصة طفل أغنية محمد فوزي ” ماما زمانها جاية “

نورة الشهري (صدى):

قدم الفنان المصري الراحل محمد فوزي أغنية شهيرة وهي ” ماما زمانها جاية ” والتي تعد واحدة من أشهر أغاني الأطفال التي قدمها الفنان في عام 1956م ، ورغم مرور السنوات لا تزال متواجده حتى يومنا هذا وتقدمها الأمهات لأطفالهن في المناسبات المختلفة.

وظهر مع الفنان محمد فوزي، طفلا صغيرا، كان يحمله ويُغني له كلمات الأغنية ،وبعد مرور 62 عامًا على تقديم هذه الأغنية لأول مرة، لم يظهر الطفل الصغير مرة أخرى في وسائل الإعلام، رغم أنه بات أحد لاعبي النادي الأهلي في صفوف الناشئين، ويعمل حاليًا مدربا في أكاديمية القلعة الحمراء بمحافظة الإسكندرية، وهو الكابتن هاني داود.

عاش هاني داود طفولة صعبة، قادته ليكون بطل الأغنية الشهيرة، حيث كانوا جيرانا ،ورباه محمد فوزي وزوجته نظرًا لوفاة والدته وهو ابن أيام قليلة.

وقال دواود : ” أمي توفت وأنا عمري أيام، وكان أبويا بيسبني أنا وأختي عند مدام هداية زوجة محمد فوزي، كانت هي اللي بتأكلنا ونقعد معاها طول اليوم لحد ما يرجع والدي بالليل من الشغل “.