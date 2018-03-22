” زوكربرج ” يفجر كارثة أخلاقية عن شركة ” فيسبوك “

واشنطن(صدى):

أكد مارك زوكربرج الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك أن شركة التواصل الاجتماعى ارتكبت أخطاء فتحت المجال لوصول بيانات للمستخدمين إلى شركة كمبردج أناليتيكا لتحليل البيانات وأضاف أن فيسبوك ستجرى تغييرات.

وفي أول تعليقات له منذ أن كشفت الشركة يوم الجمعة عن إساءة استخدام بيانات شخصية، قال زوكربرج على فيسبوك إن الشركة “ارتكبت أخطاء، ويوجد أمور كثيرة ينبغى عملها، وعلينا أن نتحرك وننفذها “.