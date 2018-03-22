طالب يخصص جزء من مصروفه لسقاية عمال النظافة بألمع

محمد بن طحيطح(صدى):

اشترى طالب بالصف الأول متوسط بالمعهد العلمي في رجال ألمع، قارورة مياه معدنية من مصروفه ليعطيها إلى عمال النظافة، في تصرفٍ قامت إدارة المعهد بتكريمه عليه.

وصور الطالب فيديو وهو يقف على قارعة الطريق أمام المعهد العلمي منتظراً عامل نظافة يعبر الطريق ليعطيه قارورة مياه معدنية صَدقة منه على حاله.

وقال نواف، أنه يخصص جزءاً من مصروفه اليومي؛ لكي يشتري هذه المياه ليتصدق بها على عمال النظافة، وهو الأمر الذي شجّعته عليه والدته، على حد قوله، مؤكداً أنه لو كان يمتلك مبلغاً أكبر لتصدق بجزء منه لهم.