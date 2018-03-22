المحكمة تبرئ ريهام سعيد من ” خطف الأطفال “

القاهرة(صدى):

برأت محكمة جنايات الجيزة بمصر، الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة التحريض على خطف الأطفال والإتجار بالبشر.

كانت سعيد قد أحيلت هي وباقي المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات، بعدما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار فى البشر.

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