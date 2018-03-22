ميسي يستعد لمواجهة إسبانيا في مقر ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

يستعد المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، لمواجهة المنتخب الإسباني، في المركز التدريبي التابع لريال مدريد.

ويعتبر تدريب ميسي في مقر ريال مدريد مفارقة غريبة جدا، خاصة بالنسبة لجماهير النادي الملكي، التي تعتبر قائد الأرجنتين الغريم الأول، بسبب تمثيله لنادي برشلونة.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو التابع لأتليتيكو مدريد، إلا أن الاتحاد الأرجنتيني فضل التدريب في مقر ريال مدريد، ويستعد الأرجنتين لمواجهة المنتخب الإيطالي، يوم الجمعة المقبل، في مدينة مانشستر الإنجليزية.