بالصور.. طفلة تتحدى إصابتها بالشلل بممارسة الرقص

أوتاوا(صدى):

تمكنت طفلة كندية شجاعة في التاسعة من عمرها، من تحدي إصابتها بالشلل التام عبر ممارسة العديد من الرياضات كالسباحة والرقص.

وكانت سياتل لينوكس من بلدة كيلونا الكندية، قد فقدت قدرتها على المشي بعد تعرضها لإصابة في النخاع الشوكي جراء نزلة برد حادة وهي في عمر 15 شهرًا.

وعلى الرغم من أداء عضلات جسمها المنخفض، والإرهاق الذي تعاني منه، يمكن لسياتل الآن أن تمارس السباحة والرقص وتسلق الصخور. ويذكر أن أعراض الإرهاق تؤثر على سياتيل أثناء وجودها في المدرسة، وأحياناً ما يغلبها النعاس وهي في مقعد الدراسة.

وقالت والدة سياتيل معلقة على التقدم الذي أحرزته طفلتها: ” لا يزال الأطباء يصابون بالدهشة في كل مرة يرون سياتيل وهي تمارس الرياضات مع أشقائها وصديقاتها. إنها على استعداد لتجربة أي شيء، وهذا ما ساعدها على تجاوز محنتها بنجاح.