تغريدة قطري مسيئة للنساء تدفع ” القحطاني ” للرد بقوة

علي القحطاني(صدى):

في سقطة جديدة للنظام القطري ، حاول أحد أفراد عائلة آل ثاني ، من أتباع تنظيم الحمدين ، أن يلحق الأذى ببنات دول المقاطعة العربية المكافحة للإرهاب في المنطقة ، عبر تغريدة مسيئة أثارت الجدل .

و تمكن سعود القحطاني ، المستشار بالديوان الملكي ، كعادته من الرد بتغريدات كفيلة بأن تلجم كامل أفراد التنظيم القطري ، ، قائلًا ” لم أتخيل أبدًا أن تصل الوضاعة بهذا الخسيس للتطاول على أعراض بنات السعودية والإمارات والبحرين العفيفات. والمذكور لا يمثل إطلاقًا أهلنا في قطر العزيزة ولا أسرة ال ثاني الكريمة. أكرمهم الله عنه. فهو من المخرجات الطبيعية لتنظيم الحمدين وشيخهم عزمي بشارة ” .

وأوضح ” القحطاني ” الفرق بين تعامل الدول العربية مع نساء قطر وبين تعامل الدوحة مع نساء الخليج العربي ، مضيفًا في تغريدته ” مثال لفرق التعامل والأخلاق والتربية: في بدايات الأزمة. نشرت أحد الصحف السعودية عنوانًا فيه تعريض سياسي بأحد نساء قطر الكريمات. ولم يكن فيه أي شيء عن العرض والشرف. وتم التحقيق الفوري وإحالة الصحفي الذي قام بالنشر دون إذن رئيس التحرير إلى المحكمة التي حكمت عليه بالسجن ٦ أشهر ” .