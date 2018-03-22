البيان الرسمي.. للقاء ولي العهد والرئيس ترامب في واشنطن

نايف السالم(صدى):

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقى سموه بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ج. ترامب في البيت الأبيض بواشنطن أمس.

ونقل ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى فخامته وطلب منه نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين.

وجدد الرئيس دونالد ترامب وولي العهد التأكيد على التزامهما العميق بروابط الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقاما باستعراض وتثمين التقدم الذي تحقق في تعزيز الشراكة الإستراتيجية السعودية-الأمريكية منذ عقد قمم الرياض التاريخية في شهر شعبان 1438هـ (مايو 2017م) وتوقيع إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من قبل خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي.

وشكر الرئيس ولي العهد على جهود المملكة العربية السعودية لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد فخامته التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأميركية الراسخ والتاريخي تجاه أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

وشكر ولي العهد الرئيس الأميركي على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لجهود مواجهة تأثير إيران الهدام عبر الشرق الأوسط ولهزيمة داعش.

وناقش الرئيس ترامب وولي العهد الجهود المشتركة لإبرام صفقات تجارية إضافية بين البلدين الصديقين ستسهم في خلق المزيد من الوظائف فيهما وفي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030.

كما ناقشا المستجدات في المنطقة والأمن الإقليمي وضرورة تحميل النظام الإيراني وقوات حرسه الثوري المسؤولية عن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الشأن اليمني، ناقش الرئيس الأميركي وولي العهد التهديد المتزايد الذي يمثله الحوثيون للمنطقة بمساعدة قوات الحرس الثوري الإيراني، وأكدا على التزام البلدين الصديقين المشترك بمواجهة هذا التهديد. وناقش الجانبان الوضع الإنساني والخطوات الإضافية في هذا المجال، واتفقا على أنه في النهاية فإن الحل السياسي للأزمة ضروري لتحقيق احتياجات الشعب اليمني بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وجدد فخامة الرئيس الأمريكي وسمو ولي العهد التأكيد على الشراكة الأميركية- السعودية في مواجهة التطرف والإرهاب.

ورحب فخامة الرئيس بالزيارة القادمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان البيت الأبيض قد أوضح، في بيان اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أمس مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في البيت الأبيض، واستعرض الجانبان التقدم في تعزيز العلاقات الثنائية الأميركية السعودية منذ اجتماعهما الأخير.

وذكر البيان “ أن القادة تناولوا أيضًا الجهود المشتركة لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقات التجارية بين البلدين، والتي من شأنها إيجاد أكثر من 120 ألف وظيفة أميركية والمساهمة الأميركية في نجاح أجندة الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ” .

وأضاف البيان “ أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شكر الرئيس ترامب على القيادة الأميركية المتميزة في هزيمة داعش ومواجهة الأعمال الإيرانية المدمرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ” .

وأشار البيان إلى “ أن الرئيس ترامب وسمو ولي العهد بحثا أيضًا التهديد الذي يشكله الحوثيون للمنطقة بمساعدة من الحرس الثوري الإيراني الإسلامي، كما ناقشا خطوات إضافية لمعالجة الوضع الإنساني، واتفقا على أن الحل السياسي للصراع ضروري في نهاية المطاف لتلبية احتياجات الشعب اليمني ” .

وأبلغ الرئيس ترامب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه يتطلع إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.