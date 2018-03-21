محافظ الزلفي يكرم الفائزين بجائزة نجوم السلام للتفوق الدراسي

عادل الحربي (صدى):

كرمت إدارة التعليم في محافظة الزلفي اليوم الأربعاء، الطلاب والطالبات الفائزين في جائزة نجوم السلام للتفوق الدراسي 1437- 1438هـ وذلك في حفل أقيم بحضور محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، ومدير إدارة التعليم بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي ، ورئيس مجلس إدارة شركة نجوم السلام القابضة الراعي الرسمي للجائزة جارالله بن عبدالله العضيب.

وبدأت فقرات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير التعليم كلمة شكر فيها محافظ الزلفي على حضور حفل الجائزة ودعمه لأبنائه وبناته المتفوقين، مؤكداً أن تشجيع الطلاب يعد خطوة إيجابية ولبنة من لبنات البناء لهذا الوطن الغالي ، كما أشاد الطريقي بعدد من المنجزات التي حققها تعليم الزلفي مؤخراً سواء للمعلمين أو المعلمات أو الطلبة.

وفي ختام الحفل تم تكريم المتفوقين وعددهم 61 طالب وطالبة، كما كرم مدير التعليم محافظ الزلفي ورئيس مجلس إدارة نجوم السلام، و اللجان المنظمة.