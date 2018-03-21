بالصور.. 504 متبرعين بالدم في معرض الرياض الدولي للكتاب

عادل الحربي (صدى):

وصل عدد المسجلين من زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، في السجل السعودي للمتبرعين بالدم بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، إلى أكثر من 405 متبرعين خلال الستة أيام الأولى للمعرض.

وأوضح رئيس إدارة علم الأمراض والمختبر الطبي بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبد العزيز العجلان أن الحملة توفر كل الخدمات الآزمة لضمان سلامة المتبرع بالدم، هادفة إلى رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع وتعريفهم بمدى أهمية هذا العمل الإنساني ، وفائدة التبرع بالدم بشكل عام على جسم الإنسان.

أشار العجلان، إلى أن المتبرعين تأخذ لهم الفحوصات الأولية للتأكد من مدى أهلية المتبرعين بالدم، قُبل منهم 405 متبرعين حتى هذا اليوم.