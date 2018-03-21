” طرق مكة ” تطيح بقائد مركبة مشتبه به عبر الذخيرة الحية

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال قوة أمن الطرق ، بمكة المكرمة ، مساء اليوم الأربعاء ، من ضبط قائد مركبة بالقوة الجبرية ، حيث كان يحمل مواد مخدرة وحبوب من الكبتاجون .

وفي التفاصيل ، فقد اشتبه رجال القوات الأمنية ، بمركبة من نوع ” جيب باترول ” لا تحمل لوحات أو أنوار ، وذلك بعدما استحدثوا نقطة أمنية مفاجئة على طريق الساحل .

وحاول رجال القوة ، إيقاف قائد المركبة عبر مكبرات الصوت ، إلا أنه بدأ في زيادة السرعة محاولًا الفرار باتجاه منطقة غميقة ، دون أن يستجب للأنوار التحذيرية ونداءات التوقف ، حتى أطلق رجال الأمن طلقات تحذيرية لإجباره على التوقف ، إلا أن المحاولات لم تفلح ، ليضطروا إلى استخدام الذخيرة الحية ، بإطلاقها على عجلات المركبة التي أصابت إحداها ، مما جعل القائد يخفف سرعته ، لتتم السيطرة عليه إجباريًا .

وبعد تفتيش العربة ، عثر رجال القوة ، على 4 أكياس بالمرتبة الخلفية ، ليتبين بداخلها 1370 حبة كبتاجون مخدرة ، وتم تسليم الحالة بالكامل إلى مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الليث .