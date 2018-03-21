ضبط 814716 مخالفاً ضمن ” وطن بلا مخالف “

عادل الحربي(صدى):

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة, التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 صفر 1439 هـ وحتى نهاية يوم الثلاثاء 3 رجب 1439 هـ, لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في جميع مناطق المملكة عن النتائج التالية:-

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة 814716 مخالفاً، منهم 584774 مخالفاً لنظام الإقامة، و160785 مخالفاً لنظام العمل، و69157 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً : بلغ إجمالي من ضُبطوا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 11362 شخصاً، 60% منهم يمنيو الجنسية، و37% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 578 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثـــــاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 1534 شخصاً.

رابعـاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين أوقفوا لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 249 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 225 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 24 سعودياً.

خامسـاً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14484 وافداً مخالفاً، منهم 12344 رجلاً، و 2140 امرأة.

سادســـــاً : إيقاع العقوبات الفورية بحق 150587 مخالفاً، وإحالة 116152مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 133839 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 201849 مخالفاً.

