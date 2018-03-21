خادم الحرمين يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا انفجار كابول

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية؛ إثر الانفجار الذي وقع في العاصمة كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات .

وقال الملك المفدى: ” تلقينا نبأ الانفجار الذي وقع في العاصمة كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي، لنشارك فخامتكم والشعب الأفغاني الشقيق ألم هذا المصاب، معربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .