مركز ” الرويلية الصهلوج ” يرصد تعديات على الأراضي بالمويه

نايف السالم(صدى):

كشف مركز الرويلية الصهلوج التابع لمحافظة المويه التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، عن انتشار، ظاهرة الإحداثات والتعدي على الأراضي البيضاء بشكل مخيف.

ورصد المركز مواقع إحداثات عدة، وتم الرفع بها للجهة المختصة منذ فترة، إلا أن عددًا من المواطنين أفادوا بأن ذلك لم يجدِ نفعًا؛ إذ لم تنفَّذ التعليمات بحق المحدثين؛ وهو ما جعلهم لم يتمثلوا للتوجيهات.

وقال المركز أن عدد من المواطنين أفادوا في شكواهم بأن المحدثين تمادوا في تعديهم، وأصبح المعتدون يمارسون نشاطهم في إقامة الإحداثات دون أي خوف من الجهات المعنية، مناشدين المسؤولين بالمحافظة الحفاظ على أراضي الدولة، والحزم معهم؛ ليتوقف المعتدون عن التوسع في الإحداثات.