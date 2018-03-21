بالفيديو.. القرني يرد على هجوم متابعيه بعد تغنيه لـ ” محمد صلاح “

عادل الحربي (صدى):

نشر الداعية الإسلامي الشيخ عائض القرني، فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ليرد على الهجوم الذي تعرض له إثر تغنيه باللاعب المصري المحترف في ليفربول الانجليزي محمد صلاح ووصفه له بأنه صورة مشرفة للإسلام.

وقال القرني: لو كنت مكاني ماذا كنت تفعل؟، أثنيت على اللاعب العالمي محمد صلاح أبي مكة لأنه سجد في ملعب أجنبي، قالوا هل الأنبياء والسلف الصالح اثنوا على لاعب سجد في ملعب وكذلك فعلت مع سامي الجابر، وأهديت كتابي ” لا تحزن ” إلى نيلسون مانديلا ودعوته للإسلام، فقالوا هل الأنبياء والسلف الصالح ارسلوا مؤلفاتهم لغير المسلم.

ووصف القرني الذين هاجموه في كل فعل يسعى من ورائه لنشر الإسلام بأنهم حجروا على الإسلام وأنهم اغلقوا على الإسلام بدولاب عليه قفلان، مشيرا إلى أن الإسلام دين رحمة، وأنه بُعث بالحنيفية السمحة.