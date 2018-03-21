بالفيديو.. شاب يخوض مغامرة خطيرة بدراجته على حافة جبل
أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الخوف والذهول في الوقت نفسه، يظهر خلاله شابًا يخار بحياته ، عبر مغامرة مثيرة بدراجته الهوائية .
وأوضح المقطع، الشاب وهو يقود دراجته في مشهد يحبس الأنفاس ، على حافة جبل شاهق، حيث يمكن لأقل خطأ أن ينهي حياته على الفور .
مشهد يحبس الأنفاس .. شاب يقوم بمغامرة خطيرة بدراجته الهوائية على حافة جبل شاهق pic.twitter.com/eL3pdBstfX
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) ٢١ مارس، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44386 ] نشر منذ 1 ساعة
سيطره تامه على هدوء الاعصاب مع سطوة قلبٍ جسور ,, تفوقهما المهارة الخارقه ,,
,, ممتاز جداً ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2143 ] نشر منذ 1 ساعة
ياويل قلبي😰 وين مغامره مجنون ويسرع بعد ماكملت الفيديو
حامت كبدي 😥