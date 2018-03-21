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بالفيديو.. شاب يخوض مغامرة خطيرة بدراجته على حافة جبل

بالفيديو.. شاب يخوض مغامرة خطيرة بدراجته على حافة جبل
متابعات(صدى):

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الخوف والذهول في الوقت نفسه، يظهر خلاله شابًا يخار بحياته ، عبر مغامرة مثيرة بدراجته الهوائية .

وأوضح المقطع، الشاب وهو يقود دراجته في مشهد يحبس الأنفاس ، على حافة جبل شاهق، حيث يمكن لأقل خطأ أن ينهي حياته على الفور .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 44386 ] نشر منذ 1 ساعة

سيطره تامه على هدوء الاعصاب مع سطوة قلبٍ جسور ,, تفوقهما المهارة الخارقه ,,

,, ممتاز جداً ,,

[ عدد التعليقات: 2143 ] نشر منذ 1 ساعة

ياويل قلبي😰 وين مغامره مجنون ويسرع بعد ماكملت الفيديو
حامت كبدي 😥

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