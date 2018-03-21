بالفيديو.. شاب يخوض مغامرة خطيرة بدراجته على حافة جبل

متابعات(صدى):

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الخوف والذهول في الوقت نفسه، يظهر خلاله شابًا يخار بحياته ، عبر مغامرة مثيرة بدراجته الهوائية .

وأوضح المقطع، الشاب وهو يقود دراجته في مشهد يحبس الأنفاس ، على حافة جبل شاهق، حيث يمكن لأقل خطأ أن ينهي حياته على الفور .