ريال مدريد يفاوض روبرت ليفاندوفسكي

نواف السالم(صدى):

أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني هدف إدارة ريال مدريد الرئيسي في الصيف المقبل، لتدعيم خط الهجوم، بدلا من الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام.

وأكدت مصادر صحفية، أن تفضيل إدارة المرينجي للمهاجم البولندي، يأتي نتيجة لمغالاة إدارة توتنهام في القيمة المالية لهاري كين بالإضافة إلي طبيعة اللاعب الإنطوائية.

ويفكر النادي الملكي في التنازل عن 42 مليون دولار، قيمة البيع النهائي للاعب جيمس رودريجيز، لاعب وسط ريال المدريد المعار إلي صفوف الفريق البافاري،لإقناع إدارة بايرن بيبيع اللاعب في الصيف المقبل.