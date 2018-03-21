بالفيديو.. ” السيسي ” يرد على انتقادات مجموعة من المصريين

القاهرة(صدى):

شاهد فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تقريرا تليفزيونيا تخلله انتقادات من جانب مجموعة من المواطنين عبّروا فيه عن ضيقهم وغضبهم من بعض المشاكل التي تمر بها الدولة.

وجاء ذلك خلال استضافته في قناة ” أون تي في ” عبر برنامج ” الشعب والرئيس ” ، حيث عبر بعض أفراد الشعب المصري عن ضيق الحال الاقتصادي وغضبهم من السياسات التي أدت إلى صعوبة الحصول على الحد الأدنى من المعيشة بشكل يسير.

وقال: لا توجد لدي أي مشكلة في أن يعبر أي مواطن عن رأيه. لم ولن أصدر أي توجيهات للداخلية بالقبض على أحد. الجميع أحرار في تصرفاتهم وآرائهم.