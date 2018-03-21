بالصور.. بلدية المدينة تضبط منتزهات مخالفة

نايف السالم(صدى):

نجحت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بالتعاون مع بلدية العوالي وقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة وفرع وزارة التجارة والاستثمار ومكتب العمل، في ضبط منتزهات مخالفة للاشتراطات الصحية وأنظمة الإقامة والعمل.

وأعلنت بلدية المدينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه ” ضمن حملة وطن بلا مخالف، ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بالتعاون مع بلدية العوالي وقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة وفرع وزارة التجارة والاستثمار ومكتب العمل منتزهات مخالفة للاشتراطات الصحية وأنظمة الإقامة والعمل ” .

