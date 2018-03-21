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بالفيديو.. خطوات نقل معلومات الجواز القديم إلى الجديد إلكترونيا

بالفيديو.. خطوات نقل معلومات الجواز القديم إلى الجديد إلكترونيا
علي القحطاني (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن خطوات بسيطة للقيام بها من خلال منصة ” أبشر ” ، لنقل معلومات الجواز القديم إلى الجديد .

وأوضحت مديرية الجوازات ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، هذه الخطوات، والتي يمكن أن يقوم بها صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم، والتي تتمثل في الفيديو التالي:


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