بالفيديو.. خطوات نقل معلومات الجواز القديم إلى الجديد إلكترونيا
أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن خطوات بسيطة للقيام بها من خلال منصة ” أبشر ” ، لنقل معلومات الجواز القديم إلى الجديد .
وأوضحت مديرية الجوازات ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، هذه الخطوات، والتي يمكن أن يقوم بها صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم، والتي تتمثل في الفيديو التالي:
بهذه الخطوات البسيطة عبر منصة #أبشر، أصبح بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم من نقل معلومات الجواز القديم للجديد pic.twitter.com/QgOKxqCK1i
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) March 21, 2018
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