بن مساعد: اتعبت قناة الجزيرة يا بن سلمان

نايف السالم(صدى):

تواصل ” الجزيرة ” ذات السياسات الفاشلة محاولة إعادة الحياة إلى أساليب بات المخدوعون على دراية بها بالوقائع والمعطيات، ولا توجد أحداث سوي التعليق على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتهكم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، بمحاولات قناة ” الجزيرة ” القطرية المستديمة في التشويش والتعليق على كل ما يقوم به.

وكتب ” الأمير عبر صفحته الرسمية على ” تويتر ” : ” بما أن الأمير محمد بن سلمان يستحوذ على أكثر من 90 ٪ من بث الجزيرة، أقترح عليها تغيير أسماء برامجها ” .

وتابع: ” نشرة الأخبار > نشرة أخبار محمد بن سلمان ”

” ماوراء الخبر> ماوراء مافعله محمد بن سلمان اليوم ”

” الإتجاه المعاكس > الإتجاه المعاكس لمحمد بن سلمان ” .

واختتم سموه بالدعاء لولي العهد قائلًا : ” لك الله يا أبا سلمان .. لولاك لأقفلوا..! ” .