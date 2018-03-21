وكيل مدرب نيس يوضح حقيقة مفاوضاته مع النصر

ماجد محمد(صدى):

أكد وكيل أعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي نيس الفرنسي، المدرب كريستوف بايو، عدم صحة ما تم تداوله بشأن مفاوضات المدرب مع نادي النصر، لتدريبه خلال الموسم المقبل .

وأعرب ” بايو ” عن تعجبه من الأنباء المتداولة، قائلًا ” شئ غير موجود من الأساس ” ، موضحًا نية نيس للاستمرار مع المدرب وفقًا لعقده، حيث أضاف ” نحترم عقدنا مع نيس، الممتد حتى 2019، ورغم أننا لا نتحدث الآن عن التمديد، لكن الأهم أن فافري لا يعتزم العمل في نادٍ ، لا يلعب في البطولات الأوروبية ” .