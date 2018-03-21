وكيل مدرب نيس يوضح حقيقة مفاوضاته مع النصر
أكد وكيل أعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي نيس الفرنسي، المدرب كريستوف بايو، عدم صحة ما تم تداوله بشأن مفاوضات المدرب مع نادي النصر، لتدريبه خلال الموسم المقبل .
وأعرب ” بايو ” عن تعجبه من الأنباء المتداولة، قائلًا ” شئ غير موجود من الأساس ” ، موضحًا نية نيس للاستمرار مع المدرب وفقًا لعقده، حيث أضاف ” نحترم عقدنا مع نيس، الممتد حتى 2019، ورغم أننا لا نتحدث الآن عن التمديد، لكن الأهم أن فافري لا يعتزم العمل في نادٍ ، لا يلعب في البطولات الأوروبية ” .
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