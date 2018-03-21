” التجارة ” تضبط 12 عضواً من ” كيونت “

علي القحطاني (صدى):

قال عبد الرحمن الحسين, المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار, اليوم, الأربعاء, أن الوزارة قامت بالتعاون مع البحث الجنائي، بمداهمة اجتماع تدريبي لـ12 عضو من شركة ” كيونت ” للتسويق الشبكي في مكة المكرمة.

وأضاف المتحدث من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” , أن الوزارة نجحت في القبض عليهم بعد اعداد كمين خاص لضبطهم في أحد المقاهي، وقد تم إحالتهم لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

كما أرفق المتحدث الرسمي للوزارة, فيديو توضيحي لمخاطر التسويق الشبكي ” الهرمي ” , وخدعة الأرباح.