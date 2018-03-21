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  3. ترامب لمحمد بن سلمان : إنني أفتقد والدك ، إنه رجل استثنائي

ترامب لمحمد بن سلمان : إنني أفتقد والدك ، إنه رجل استثنائي




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