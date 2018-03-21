التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يستقبل وفداً من ابتدائية الجموم الأولى ومتوسطة الجموم الثانية

نايف السالم(صدى):

استقبل مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة وفداً من طالبات مدرسة ابتدائية الجموم الأولى ومتوسطة الجموم الثانية وذلك في يوم الأربعاء الموافق 4 رجب 1439 هـ.

وهدفت الزيارة إلى تحقيق الشراكة المجتمعية بين المدرسة والمركز، وكذلك إلى التعرف على ماهية المهنة واخلاق المهن واهمية التعرف على ميول الإنسان واكتشاف مهارته وموهبته التي يتميز بها عن غيره من الناس.

تم استقبال الطالبات في مركز التدريب بالاناشيد والعروض الترحبية ومن ثم استمعوا الى مقدمة عن اليوم العالمي للمهنة و بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أُعد لهذة المناسبة، ومن ثم انتقلوا الى النادي الاجتماعي النسائي لتنقل بين اركان المهن المختلفه لممارسة كل مهنة عملياً وقد تنوعت الأركان بين ركن الطب وركن التجميل وركن التاجرة الصغيرة وركن عالم الورد وركن الرسامة المبدعة وركن الطباخه الصغيرة.

وفِي ختام الزيارة قدمت المعلمة شكرها وتقديرها لرئيسة القسم النسائي وفريق العمل على حسن الضيافة والاستقبال، وضم الوفد 4 معلمات و30 طالبة.

